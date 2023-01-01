WebCatalog
Playbuzz

Playbuzz

playbuzz.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Playbuzz» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Шукаєте вікторини? Перевірте Playbuzz! У нас є багато веселих онлайн-вікторин, щоб перевірити свої знання або згаяти час. Спробуйте їх зараз!

Вебсайт: playbuzz.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Playbuzz». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

A Real Me

A Real Me

arealme.com

RE/MAX

RE/MAX

remax.com

Calculator

Calculator

calculator.io

Hello Alpha

Hello Alpha

helloalpha.com

Speed Typing Online

Speed Typing Online

speedtypingonline.com

Mental Floss

Mental Floss

mentalfloss.com

Qwick

Qwick

qwick.com

SilverSingles

SilverSingles

silversingles.com

Paparazzi Accessories

Paparazzi Accessories

paparazziaccessories.com

FlexiQuiz

FlexiQuiz

flexiquiz.com

TypingTest.com

TypingTest.com

typingtest.com

Decathlon Malaysia

Decathlon Malaysia

decathlon.my

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності