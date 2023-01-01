Безкоштовний інструмент автоматизації бізнесу з відкритим вихідним кодом, розміщений на власному хості. Альтернатива Zapier з відкритим кодом.

Вебсайт: activepieces.com

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