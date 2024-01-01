Hints

Hints

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Вебсайт: hints.so

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Hints AI Assistant — це потужний інструмент, розроблений, щоб допомогти компаніям заощадити час і підвищити ефективність шляхом автоматизації повсякденних завдань. Він працює, дозволяючи користувачам спілкуватися з Hintsbot так, як вони б спілкувалися з колегою-людиною, дозволяючи їм швидко додавати завдання, оновлювати статуси та створювати заявки. Він легко інтегрується з існуючими робочими процесами, включаючи CRM та інструменти управління проектами, і може використовуватися для швидкого збору даних, додавання контактів, оновлення документів компанії та надсилання нотаток зустрічі. Розпочати легко, завдяки низці тарифних планів і спільноті користувачів, які надають підтримку. Hints AI Assistant пропонує простий і ефективний спосіб допомогти компаніям залишатися організованими та економити час.

Вебсайт: hints.so

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