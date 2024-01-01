ResolveAI

ResolveAI

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: resolveai.co

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «ResolveAI» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

ResolveAI — це платформа, яка дозволяє створювати персоналізовані агенти штучного інтелекту для різних бізнес-додатків, таких як обслуговування клієнтів, створення потенційних клієнтів і планування. Ключові особливості ResolveAI включають: * Навчання агентів штучного інтелекту: ви можете легко навчити агентів, завантажуючи документи, сторінки веб-сайтів або інші джерела даних, як-от Google Таблиці. Це дозволяє агентам бути в курсі останньої інформації. * Налаштування: ви можете налаштувати агентів ШІ відповідно до свого бренду, включаючи стиль вікна чату та спосіб спілкування агента. * Інтеграція: ви можете інтегрувати агенти штучного інтелекту на свій веб-сайт або підключити їх до платформ соціальних мереж, таких як Facebook Messenger, WhatsApp, Slack і Instagram. Це дає змогу керувати всіма розмовами в одному місці. * Моніторинг: ви можете бути в курсі нових розмов і запитів агентів у прямому ефірі та навіть розпочати чат у разі потреби. ResolveAI пропонує різні тарифні плани, починаючи від 24 доларів на місяць за план «Хобі», який включає 1 чат-бота, 20 документів і 500 активних чатів на місяць. План «Початковий» коштує 44 долари на місяць, а план «Плюс» — 89 доларів на місяць із розширеними функціями та можливостями. Платформа також пропонує додаткові компоненти, такі як можливість видаляти бренд ResolveAI за 30 доларів на місяць і можливість додавати додаткові чат-боти за 20 доларів на місяць. Загалом, ResolveAI здається комплексною платформою для компаній, що дозволяють створювати та керувати власними агентами ШІ для виконання різноманітних завдань, що стосуються клієнтів, з акцентом на налаштування та інтеграцію.
Категорії:
Productivity
Програмне забезпечення для чат-ботів

Вебсайт: resolveai.co

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «ResolveAI». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Podium

Podium

podium.com

Verizon

Verizon

verizon.com

Tidio

Tidio

tidio.com

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

Freshchat

Freshchat

freshchat.com

Brevo

Brevo

brevo.com

Writesonic

Writesonic

writesonic.com

Smartsupp

Smartsupp

smartsupp.com

Вам також може сподобатися

Chatwee

Chatwee

chatwee.com

Chatnode

Chatnode

chatnode.ai

Provide Support

Provide Support

providesupport.com

Robofy

Robofy

robofy.ai

Mercury

Mercury

mercury.ai

degpeg

degpeg

degpeg.com

tawk.to

tawk.to

tawk.to

Chatspell

Chatspell

chatspell.co

Zoi

Zoi

askzoi.ai

Heyday AI

Heyday AI

app.heyday.ai

Chatbase

Chatbase

chatbase.co

babelforce

babelforce

babelforce.com

Переглянути

Продукти

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності