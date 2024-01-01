ResolveAI — це платформа, яка дозволяє створювати персоналізовані агенти штучного інтелекту для різних бізнес-додатків, таких як обслуговування клієнтів, створення потенційних клієнтів і планування. Ключові особливості ResolveAI включають: * Навчання агентів штучного інтелекту: ви можете легко навчити агентів, завантажуючи документи, сторінки веб-сайтів або інші джерела даних, як-от Google Таблиці. Це дозволяє агентам бути в курсі останньої інформації. * Налаштування: ви можете налаштувати агентів ШІ відповідно до свого бренду, включаючи стиль вікна чату та спосіб спілкування агента. * Інтеграція: ви можете інтегрувати агенти штучного інтелекту на свій веб-сайт або підключити їх до платформ соціальних мереж, таких як Facebook Messenger, WhatsApp, Slack і Instagram. Це дає змогу керувати всіма розмовами в одному місці. * Моніторинг: ви можете бути в курсі нових розмов і запитів агентів у прямому ефірі та навіть розпочати чат у разі потреби. ResolveAI пропонує різні тарифні плани, починаючи від 24 доларів на місяць за план «Хобі», який включає 1 чат-бота, 20 документів і 500 активних чатів на місяць. План «Початковий» коштує 44 долари на місяць, а план «Плюс» — 89 доларів на місяць із розширеними функціями та можливостями. Платформа також пропонує додаткові компоненти, такі як можливість видаляти бренд ResolveAI за 30 доларів на місяць і можливість додавати додаткові чат-боти за 20 доларів на місяць. Загалом, ResolveAI здається комплексною платформою для компаній, що дозволяють створювати та керувати власними агентами ШІ для виконання різноманітних завдань, що стосуються клієнтів, з акцентом на налаштування та інтеграцію.

Вебсайт: resolveai.co

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «ResolveAI». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.