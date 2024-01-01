WeConnect.chat

WeConnect.chat

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Вебсайт: weconnect.chat

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Універсальна розмовна платформа ШІ Розвивайте свій бізнес із розмовними інтерфейсами AI WeConnect.chat. Оптимізуйте залучення потенційних клієнтів, покращте рівень підтримки клієнтів, революціонізуйте адаптацію та розкрийте безмежні можливості за допомогою спеціального чат-бота зі штучним інтелектом. Легко інтегруйте компоненти на основі правил і використовуйте потенціал багатоканальної інформаційної панелі агента.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для чат-ботів

Вебсайт: weconnect.chat

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