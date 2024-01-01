Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «WeConnect.chat» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Універсальна розмовна платформа ШІ Розвивайте свій бізнес із розмовними інтерфейсами AI WeConnect.chat. Оптимізуйте залучення потенційних клієнтів, покращте рівень підтримки клієнтів, революціонізуйте адаптацію та розкрийте безмежні можливості за допомогою спеціального чат-бота зі штучним інтелектом. Легко інтегруйте компоненти на основі правил і використовуйте потенціал багатоканальної інформаційної панелі агента.

Вебсайт: weconnect.chat

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