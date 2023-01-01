Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Flowio» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Flowio is an all-in-one solution that helps you increase sales through omnichannel while cutting down the workload. 1. Grow Your Email Subscribers Convert your visitors to customers easily by capturing their emails with stunning pop-ups when they first enter or when they try to leave. 2. Convert with Email & SMS Send hyper-targeted emails & SMS based on users’ behaviors with specialty pre-built automation flow. Making sales even when you sleep. 3. Support & Upsell by Live Chat Send automated chat messages based on users’ behaviors to provide instant support and turn them into happy buyers.

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Вебсайт: flowio.app

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