Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Reamaze» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Re:amaze — просте та інтуїтивно зрозуміле програмне забезпечення для підтримки клієнтів. Підтримуйте, залучайте та конвертуйте клієнтів за допомогою чату, соціальних мереж, SMS, поширених запитань та електронної пошти на одній платформі. Усе, що потрібно, щоб справити враження на клієнтів.

Вебсайт: reamaze.com

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