Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «X Messages» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Direct Messages are the private side of X. You can use Direct Messages to have private conversations with people about posts and other content.

Вебсайт: twitter.com

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