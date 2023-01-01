Альтернативи - X Messages

GroupMe

groupme.com

GroupMe — це мобільний додаток для групового обміну повідомленнями, який належить Microsoft. Він був запущений у травні 2010 року приватною компанією GroupMe. У серпні 2011 року GroupMe доставляв понад 100 мільйонів повідомлень щомісяця, а до червня 2012 року це число зросло до 550 мільйонів. У 2013...