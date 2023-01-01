Підтримуйте творців, яких ви любите. Контролюйте свій вміст і уникайте алгоритмів. Створений з нуля, щоб задовольнити потреби творців, Locals не продає ваші дані, а творці мають безпрецедентне право власності на свої. Завдяки таким функціям, як пряма трансляція з чатом, канали спільноти та публікації, а також бібліотеки вмісту для відео та аудіо, програма Locals — це комплексне рішення для взаємодії з вмістом, який вам подобається, одночасно безпосередньо підтримуючи незалежність спільнот і творці, які вам небайдужі. Влада народу. Не платформа. Про місцевих.

Вебсайт: locals.com

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