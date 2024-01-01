Imandra

Imandra

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Вебсайт: imandra.ai

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Imandra — це хмарний автоматизований механізм міркування для аналізу алгоритмів, який забезпечує безпрецедентну точність і автоматизацію розробки алгоритмів і керування ними.
Категорії:
Business
MLOps Platforms

Вебсайт: imandra.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Imandra». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Databricks

Databricks

databricks.com

Microsoft Fabric

Microsoft Fabric

microsoft.com

Scale AI

Scale AI

scale.com

Labelbox

Labelbox

labelbox.com

neptune.ai

neptune.ai

neptune.ai

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

SuperAnnotate

SuperAnnotate

superannotate.com

Saturn Cloud

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v7labs.com

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TrendSpider

TrendSpider

trendspider.com

Tray.io

Tray.io

tray.io

Palladium Magazine

Palladium Magazine

palladiummag.com

Cypago

Cypago

cypago.com

Aqua Security

Aqua Security

aquasec.com

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