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Cradle

Cradle

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Вебсайт: cradle.bio

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Створіть кращі білки. Cradle допомагає біологам розробляти вдосконалені білки за рекордно короткий час, використовуючи потужні алгоритми прогнозування та пропозиції щодо дизайну ШІ.

Вебсайт: cradle.bio

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