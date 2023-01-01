Ефективніше керуйте та відстежуйте свій час за допомогою сучасного інструменту відстеження часу. Pendulums — це безкоштовний інструмент відстеження часу, який допоможе вам краще керувати своїм часом за допомогою простого у користуванні інтерфейсу та корисної статистики.

Вебсайт: pendulums.io

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