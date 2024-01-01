Більше жодних інструментів! Відстежуйте своє обладнання за допомогою нашого простого у використанні рішення, яке включає міцні етикетки, хмарне програмне забезпечення, програми для сканування та GPS-відстеження. Розроблене спеціально для галузевих клієнтів, наше комплексне рішення означає, що ви можете керувати ланцюгом постачання за допомогою свого смартфона навіть у дорозі. Крім того, передайте підзвітність, перевіряючи інструменти за допомогою будь-якого комп’ютера чи мобільного пристрою та записуючи ключову інформацію, як-от гарантії, записи про обслуговування та завдання з технічного обслуговування. Відстежуйте свої інструменти за допомогою GoCodes.

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