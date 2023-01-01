CarCoPoLo GPS Vehicle Tracker дозволяє відстежувати ваш автомобіль без витрат на встановлення. CarCoPoLo - це проста та інтелектуальна мобільна програма, яка використовує фіксований GPS-пристрій для відстеження вашого автомобіля. Тепер ви можете переглядати свої транспортні засоби в реальному часі на одній карті, відстежувати поточне місцезнаходження транспортного засобу, швидкість і відстань у будь-який час і в будь-якому місці з миттєвими сповіщеннями за допомогою настроюваних функцій GEOFENCE. За допомогою «buzz» ви можете повідомити водія у вашому автомобілі, що ви готові забрати. Крім того, зберігайте документи на автомобіль і водія в одному місці в межах досяжності вашої руки за допомогою мобільного додатку CarCoPoLo. Ви можете отримати доступ до важливих даних автомобіля з хмари.

Вебсайт: carcopolo.com

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