Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Fing» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Fing розробляє Fing App, найкращий мережевий сканер і рішення безпеки домашньої мережі Fingbox. Fing також ліцензує свою технологію розпізнавання пристроїв компаніям, які розробляють продукти для підключеного світу.

Вебсайт: fing.com

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