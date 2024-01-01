Edworking — це платформа для вашої команди та вашої роботи. Єдине рішення для команд із усім необхідним для віддаленої роботи. Усі ваші завдання, файли, зображення та розмови в одному місці та лише унікальна підписка. Команди використовують Edworking для координації, спілкування та керування роботою. Наші клієнти перейшли від використання багатьох платформ для співпраці зі своєю командою, таких як Trello і Jira для керування завданнями, Slack і Zoom для спілкування або Dropbox і Drive для передачі файлів, до простого Edworking. Це означає, що більше не потрібно перемикатися між програмами! Приєднуйтеся до нашої спільноти: https://t.me/edworkingapp

Вебсайт: edworking.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Edworking». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.