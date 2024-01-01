Edworking

Edworking

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Вебсайт: edworking.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Edworking — це платформа для вашої команди та вашої роботи. Єдине рішення для команд із усім необхідним для віддаленої роботи. Усі ваші завдання, файли, зображення та розмови в одному місці та лише унікальна підписка. Команди використовують Edworking для координації, спілкування та керування роботою. Наші клієнти перейшли від використання багатьох платформ для співпраці зі своєю командою, таких як Trello і Jira для керування завданнями, Slack і Zoom для спілкування або Dropbox і Drive для передачі файлів, до простого Edworking. Це означає, що більше не потрібно перемикатися між програмами! Приєднуйтеся до нашої спільноти: https://t.me/edworkingapp
Категорії:
Productivity
Програмне забезпечення для відеоконференцій

Вебсайт: edworking.com

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Альтернативи

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

spikenow.com

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Lark

Lark

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