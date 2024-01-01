Ahsuite дозволяє організувати спілкування з клієнтами на зручному клієнтському порталі, щоб нічого не пропустити або загубити. Він має чистий, мінімалістичний дизайн, зосереджений на роботі, яку ви хочете відобразити: інформаційні панелі, дошки Figma, слайди, відео, звіти чи будь-що інше. Якщо його можна вставити в iframe, ви можете поділитися ним на клієнтському порталі. Наші клієнтські портали безпечні, організовані та працюють на умовах самообслуговування. Спробувавши Ahsuite, ви ніколи не повернетеся до надсилання посилань електронною поштою. Ahsuite поставляється з набором потужних інструментів для співпраці, створених спеціально для цифрових агентств. Це означає, що ви можете попрощатися з Trello, Slack, DropBox і LastPass, тому що Ahsuite дозволяє робити все це одним входом. За допомогою плану Pro або Agency ви також можете отримати доступ до нашої ексклюзивної мережі фрілансерів і агентств. Тож ви навіть можете використовувати Ahsuite для створення своєї команди! Початковий план містить завдання, файли, розмови та до десяти порталів БЕЗКОШТОВНО!

Вебсайт: ahsuite.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Ahsuite». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.