Ahsuite

Ahsuite

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Вебсайт: ahsuite.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Ahsuite дозволяє організувати спілкування з клієнтами на зручному клієнтському порталі, щоб нічого не пропустити або загубити. Він має чистий, мінімалістичний дизайн, зосереджений на роботі, яку ви хочете відобразити: інформаційні панелі, дошки Figma, слайди, відео, звіти чи будь-що інше. Якщо його можна вставити в iframe, ви можете поділитися ним на клієнтському порталі. Наші клієнтські портали безпечні, організовані та працюють на умовах самообслуговування. Спробувавши Ahsuite, ви ніколи не повернетеся до надсилання посилань електронною поштою. Ahsuite поставляється з набором потужних інструментів для співпраці, створених спеціально для цифрових агентств. Це означає, що ви можете попрощатися з Trello, Slack, DropBox і LastPass, тому що Ahsuite дозволяє робити все це одним входом. За допомогою плану Pro або Agency ви також можете отримати доступ до нашої ексклюзивної мережі фрілансерів і агентств. Тож ви навіть можете використовувати Ahsuite для створення своєї команди! Початковий план містить завдання, файли, розмови та до десяти порталів БЕЗКОШТОВНО!
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для управління проектами

Вебсайт: ahsuite.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Ahsuite». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Notion

Notion

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Trello

Trello

trello.com

Jira

Jira

atlassian.com

ClickUp

ClickUp

clickup.com

Airtable

Airtable

airtable.com

Coda

Coda

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Zoho Projects

Zoho Projects

zoho.com

monday.com

monday.com

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Betafi

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Zenkit To Do

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