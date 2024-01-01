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Tamarind

Tamarind

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Вебсайт: tamarind.bio

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

State of the art computational tools for biology. Protein design, molecular docking, and structure prediction, no setup required. The simplest way to access in silico methods for drug discovery.

Вебсайт: tamarind.bio

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Tamarind». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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