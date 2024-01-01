Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «OneAll» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Знову об’єднайте та отримуйте доступ до своїх даних користувача, що надходять із різних джерел, у найсучаснішому середовищі безпеки, що підтримується веб-інструментами та повноцінним JSON/REST API. Зосередьтеся на своїх користувачах і дозвольте нам подбати про технології.

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Вебсайт: oneall.com

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