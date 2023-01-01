Wolt неймовірно легко знаходити та доставляти смачну їжу, продукти та все, що вам може знадобитися, у вашому місті. Що б у вас не було настрою, ми подбаємо про те, щоб це було доставлено вам. Просто виберіть ресторан чи магазин, оберіть те, що хочете, проведіть пальцем, щоб зробити замовлення, а все інше зробимо ми!

Вебсайт: wolt.com

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