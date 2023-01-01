WebCatalog
Voilà

Voilà

voila.ca

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Voilà» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Ваші продукти доставлено. Ось так. Насолоджуйтесь гарантованою свіжістю за доступними цінами прямо до ваших дверей. Виберіть вікно доставки в 1 годину, ми доставимо.

Вебсайт: voila.ca

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Voilà». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Wolt

Wolt

wolt.com

Costco Canada

Costco Canada

costco.ca

Brooklinen

Brooklinen

brooklinen.com

ASDA

ASDA

asda.com

Jumia Kenya

Jumia Kenya

jumia.co.ke

Artmajeur

Artmajeur

artmajeur.com

Streamily

Streamily

streamily.com

Dinnerly

Dinnerly

dinnerly.com

Drizly

Drizly

drizly.com

BOXED

BOXED

boxed.com

Beer52

Beer52

beer52.com

Merchly

Merchly

merchly.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності