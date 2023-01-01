WebCatalog
BOXED

BOXED

boxed.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «BOXED» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Купуйте гуртом онлайн за допомогою Boxed. Купуйте оптові товари, такі як бакалія, товари для дому та медичні товари. Отримайте послугу доставки прямо до ваших дверей.

Вебсайт: boxed.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «BOXED». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

On Time Supplies

On Time Supplies

ontimesupplies.com

Dollar Tree

Dollar Tree

dollartree.com

Family Dollar

Family Dollar

familydollar.com

Jumia Kenya

Jumia Kenya

jumia.co.ke

Iceland

Iceland

iceland.co.uk

Dunzo

Dunzo

dunzo.com

Cold Storage

Cold Storage

coldstorage.com.sg

Felix Health

Felix Health

felixforyou.ca

Nykaa

Nykaa

nykaa.com

BJ's Wholesale Club

BJ's Wholesale Club

bjs.com

Voilà

Voilà

voila.ca

Brandless

Brandless

brandless.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності