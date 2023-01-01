WebCatalog
Dunzo

Dunzo

dunzo.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Dunzo» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Замовляйте та отримуйте безкоштовну доставку з найближчих ресторанів, купуйте ліки в Інтернеті, а також отримуйте продукти та пакунки з доставкою онлайн до вашого порогу за допомогою Dunzo.

Вебсайт: dunzo.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Dunzo». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Jumia Food Egypt

Jumia Food Egypt

food.jumia.com.eg

Jumia Food Ghana

Jumia Food Ghana

food.jumia.com.gh

Menulog

Menulog

menulog.com.au

BOXED

BOXED

boxed.com

Iceland

Iceland

iceland.co.uk

Goodfood

Goodfood

makegoodfood.ca

Jumia Kenya

Jumia Kenya

jumia.co.ke

Practo

Practo

practo.com

Safeway

Safeway

safeway.com

Tata 1mg

Tata 1mg

1mg.com

Caviar

Caviar

trycaviar.com

Wolt

Wolt

wolt.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності