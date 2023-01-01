Зосередьтеся на своєму тексті, а Typst подбає про макет і форматування. Приєднайтеся до списку очікування, щоб стати частиною бета-фази.4 Складайте есе швидше. Зосередьтеся на своєму тексті, а Typst подбає про макет і форматування.

Вебсайт: typst.app

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