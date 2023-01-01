WebCatalog
typst

typst

typst.app

Користуватися вебзастосунком

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Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Зосередьтеся на своєму тексті, а Typst подбає про макет і форматування. Приєднайтеся до списку очікування, щоб стати частиною бета-фази.4 Складайте есе швидше. Зосередьтеся на своєму тексті, а Typst подбає про макет і форматування.

Вебсайт: typst.app

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «typst». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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