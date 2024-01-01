UMR

UMR

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Вебсайт: member.umr.com

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UMR — це сторонній адміністратор (TPA), якого найняв ваш роботодавець, щоб забезпечити правильну виплату ваших претензій, щоб ваші витрати на медичне обслуговування були зведені до мінімуму, а ви могли зосередитися на благополуччі.
Категорії:
Health & Fitness
Benefits Consulting Providers

Вебсайт: member.umr.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «UMR». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

ADP

ADP

adp.com

Empower

Empower

empower.com

Monark HQ

Monark HQ

monarkhq.com

MMChr

MMChr

mmchr.com

LunaProxy

LunaProxy

lunaproxy.com

GetBenefits

GetBenefits

getbenefits.io

FrankCrum

FrankCrum

frankcrum.com

TraceGenie

TraceGenie

tracegenie.co.za

Bennie

Bennie

bennie.com

BenefitHub

BenefitHub

benefithub.com

Inspira Financial

Inspira Financial

inspirafinancial.com

Lumity Benefits

Lumity Benefits

lumity.com

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Included Health

includedhealth.com

myCigna

myCigna

my.cigna.com

typst

typst

typst.app

Omada Health

Omada Health

omadahealth.com

Sequoia One

Sequoia One

one.sequoia.com

Scaledrone

Scaledrone

scaledrone.com

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Buoy

buoyhealth.com

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