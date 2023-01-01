WebCatalog
Sana AI

Sana AI

sana.ai

Користуватися вебзастосунком

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Зустрічайте свого помічника зі штучним інтелектом. Помічник Sana зі штучним інтелектом, навчений усій інформації вашої компанії та оснащений найсучаснішими магістрами права, надає кожному доступ до знань, необхідних для роботи швидше та масштабнішого мислення, ніж будь-коли раніше.

Вебсайт: sana.ai

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