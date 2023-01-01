WebCatalog
AyaIQ

AyaIQ

ayaiq.com

Користуватися вебзастосунком

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Помічник на основі ChatGPT із оновленим інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом. Отримуйте відповіді, допомогу та статистику ефективніше та ефективніше, ніж будь-коли раніше.

Вебсайт: ayaiq.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «AyaIQ». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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