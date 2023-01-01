Parallels Access — це найшвидший, найпростіший і найнадійніший спосіб віддаленого доступу до всіх програм і файлів Windows і Mac.

Вебсайт: access.parallels.com

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