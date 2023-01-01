Record — це платформа CX, яка використовує штучний інтелект для збору та розуміння даних користувачів для надання інтелектуальних пропозицій щодо вирішення.

Вебсайт: torecord.it

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