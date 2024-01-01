PitchGrade

PitchGrade

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Вебсайт: pitchgrade.com

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PitchGrade — це інструмент на основі штучного інтелекту, розроблений для того, щоб допомогти підприємцям створювати переконливі презентації, які допоможуть їм забезпечити фінансування. PitchGrade надає відгуки на вимогу, щоб допомогти підприємцям удосконалити свою презентацію, щоб вони могли отримати найкращий результат від своїх зусиль зі збору коштів. Інструмент аналізує презентацію щодо ключових елементів, таких як проблема, яку вирішує компанія, рішення, яке вона пропонує, цільовий ринок, бізнес-модель і команда, що стоїть за ідеєю. PitchGrade також надає поради щодо структурування презентації та типу контенту, який слід включити, щоб зробити його більш привабливим для потенційних інвесторів. Він також містить приклади успішних презентацій, щоб підприємці могли вчитися у кращих. PitchGrade — ідеальний інструмент для підприємців, яким потрібно створити доступну для фінансування презентацію, яка залучатиме інвесторів і переконуватиме їх інвестувати.

Вебсайт: pitchgrade.com

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