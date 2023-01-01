Fidor Bank
Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.
Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Fidor Bank» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.
Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!
Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.
Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.
Вебсайт: fidor.de
Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Fidor Bank». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.
Вам також може сподобатися
Papershift
papershift.com
Axos Bank
axosbank.com
eBay Kleinanzeigen
ebay-kleinanzeigen.de
Saturn Deutschland
saturn.de
Desk.ly
desk.ly
Personio
personio.de
HiOrg-Server
info.hiorg-server.de
eRecht24
e-recht24.de
Lieferando.de
lieferando.de
simple-fax.de
simple-fax.de
Bank of Abyssinia
bankofabyssinia.com
Just-Eat.ch
just-eat.ch