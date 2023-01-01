WebCatalog
Fidor Bank

Fidor Bank

fidor.de

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Fidor Bank» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Фідор. просто. гнучкий. цифровий. Банкінг на новому рівні. Отримайте свій бонус активності зараз.

Вебсайт: fidor.de

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Fidor Bank». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Papershift

Papershift

papershift.com

Axos Bank

Axos Bank

axosbank.com

eBay Kleinanzeigen

eBay Kleinanzeigen

ebay-kleinanzeigen.de

Saturn Deutschland

Saturn Deutschland

saturn.de

Desk.ly

Desk.ly

desk.ly

Personio

Personio

personio.de

HiOrg-Server

HiOrg-Server

info.hiorg-server.de

eRecht24

eRecht24

e-recht24.de

Lieferando.de

Lieferando.de

lieferando.de

simple-fax.de

simple-fax.de

simple-fax.de

Bank of Abyssinia

Bank of Abyssinia

bankofabyssinia.com

Just-Eat.ch

Just-Eat.ch

just-eat.ch

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності