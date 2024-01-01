Альтернативи - Fidor Bank
Revolut
revolut.com
Один додаток для всього, що стосується грошей. Від повсякденних витрат до планування майбутнього із заощадженнями та інвестиціями, Revolut допоможе вам отримати більше від ваших грошей.
Revolut Business
revolut.com
Обліковий запис без кордонів із потужними персоналізованими інструментами в одному місці, що дає вам повний контроль над фінансами вашого бізнесу.
ANZ Australia
anz.com.au
Australia and New Zealand Banking Group Limited — австралійська багатонаціональна банківська та фінансова компанія зі штаб-квартирою в Мельбурні, штат Вікторія. Це другий за величиною банк Австралії за активами та четвертий за величиною ринкової капіталізації.
ANZ New Zealand
anz.co.nz
Australia and New Zealand Banking Group Limited — австралійська багатонаціональна банківська та фінансова компанія зі штаб-квартирою в Мельбурні, штат Вікторія. Це другий за величиною банк Австралії за активами та четвертий за величиною ринкової капіталізації.
Holvi
holvi.com
Ваш обліковий запис «все в одному» для самозайнятості. Банківські операції, виставлення рахунків і бухгалтерія – плюс нова кредитна картка для бізнесу. Все в одному місці, щоб ви могли зосередитися на важливому. Це спрощене робоче життя.
Moonfare
moonfare.com
Moonfare — це платформа приватного інвестування, яка надає кошти найвищого рівня доступні роздрібним та інституційним інвесторам за нижчими мінімумами.
Lendio
lendio.com
Lendio (раніше Funding Universe), що базується в штаті Юта, заснована в 2011 році Броком Блейком і Трентом Міскіном, є безкоштовним онлайн-ринком кредитів у США, орієнтованим на власників малого бізнесу.
Fundbox
fundbox.com
Fundbox пропонує швидкий і легкий доступ до фінансування бізнесу на суму до 150 000 доларів США. Дізнайтеся, як наші варіанти кредитної лінії та строкової позики можуть сприяти розвитку вашого бізнесу.
Vouch
vouch.us
Вауч — це новий вид цифрового страхування, який захищає стартапи від помилок, судових розглядів і атак.
Crowdcube
crowdcube.com
Купуйте акції європейських приватних компаній, що швидко розвиваються.
Clara
clarafinds.com
Clara допомагає візуалізувати будь-який набір даних в інтерактивному режимі, щоб ви могли організовувати, розуміти та співпрацювати над складними даними.
OurCrowd
ourcrowd.com
OurCrowds experienced investment team identifies and conducts rigorous research on thousands of companies to tap into cutting-edge opportunities across sectors and stages.
MySIPonline
mysiponline.com
MySIPonline is Indias most advanced Mutual Fund Investment Platform, having all AMCs under one roof with a team of 50+ highly-qualified industry experts & fund analysts. It is an automated platform which understands every investors needs and offer them convenience to match their investing comfort wi...
Moula
moula.com.au
Moula is a better way to borrow money to grow your business. They use a combination of heads and hearts to identify good business and can approve and fund loans within 24 hours.
Minveo
minveo.de
A platform for digital asset management. Technology- and quantitative-based. Powered by Machine Learning.
Lendino
lendino.dk
Lendino is a marketplace for loans where private and professional investors can lend directly to creditworthy companies for the benefit of both parties. Using the loan marketplace saves time, money and hassle - both as a lender and a borrower.
Gusher
gusher.co
Gusher is the simple, quick, and easy way to create and build a startup. Without the need for investors. Without the need for capital. How? Gusher helps Entrepreneurs create and launch startups using performance based equity. Everything from technology, media, and health to design, finance, and gami...
growney
growney.de
The established Robo-Advice technology will be made available to banks, insurance companies and other financial service providers.
FlexFunding
flexfunding.com
With Flex Funding you can invest in loans for healthy Danish companies. They get money for their development and growth, you get an attractive return.
Finhaven
finhaven.com
Applying cryptographic technology to traditionally fragmented and inefficient capital markets, the Finhaven Platform provides innovations benefitting both global issuers and investors in its marketplace.
Equitise
equitise.com
Equitise is Australia's Leading Equity Crowdfunding Platform. Its mission is to increase the accessibility of capital to private Aussie and Kiwi companies to help them succeed.
Dividend Finance
dividendfinance.com
We partner with residential solar installers nationwide to provide financing for solar and storage with streamlined technology and a team dedicated to helping you grow your business.
Debexpert
debexpert.com
We help banks and other lenders sell their debt portfolio efficiently and at the best market price through our online loan marketplace. We specialize in selling debt to collection agencies, debt buying companies, real estate buyers, medical debt buyers, auto loan portfolio buyers, hedge funds, famil...
Crowd2Fund
crowd2fund.com
The Crowd2Fund Exchange allows investors to buy and sell their shares in businesses.
Companisto
companisto.com
Companisto is a equity-based crowdfunding platform. Companisto is the investment platform for startups and growth companies.
Checkflo
checkflo.com
Удосконалена служба оформлення чеків Checkflo — це єдине джерело для всіх ваших потреб у обробці чеків, друку та розсилці. Ми можемо зменшити ваші адміністративні витрати та підвищити вашу операційну ефективність, і все це з меншими зусиллями та паперовою роботою. Checkflo пропонує зручні для бухгал...
Anaxago
anaxago.com
Anaxago об’єднує інвесторів, які шукають нові способи інвестування та унікальні інвестиційні можливості в нерухомість і стартапи. Anaxago сприяє розробці фінансової моделі, яка допомагає економіці надавати людям прямий доступ до бізнесу завтрашнього дня. Спрямовуючи частину своїх заощаджень на фінан...
Kriya
kriya.co
Отримайте конфіденційну можливість дисконтування повного рахунка-фактури. Він чудово підходить для компаній, які потребують регулярних грошових потоків, оскільки він захищений від усіх ваших неоплачених рахунків.
Invesdor
invesdor.com
Лідер скандинавського ринку #цифрового #залучення коштів, що об'єднує амбітні європейські компанії з інвесторами з усього світу.
FundThrough
fundthrough.com
Оборотний капітал на вимогу для зростаючого бізнесу. FundThrough пропонує компаніям миттєвий доступ до коштів із неоплачених рахунків-фактур на зручній у використанні онлайн-платформі фінансування. Обсяг фінансування коливається від 500 до понад 2 мільйонів доларів, залежно від обсягу продажів компа...
Hedonova
hedonova.io
Hedonova — це регульований SEC альтернативний інвестиційний фонд, який дозволяє інвестувати в 12+ екзотичних альтернативних класів активів, просто інвестуючи в один фонд. Наші інвестиційні експерти розподіляють ваші гроші в таких активах, як вино, мистецтво, стартапи, криптовалюта, нерухомість тощо....
Kiva
kiva.org
Kiva уявляє собі фінансово інклюзивний світ, де всі люди мають владу покращити своє життя.
Foundy
foundy.com
Foundy є провідною європейською наскрізною платформою M&A, яка допомагає засновникам і покупцям завершувати придбання всього за 30 днів. Ваша наскрізна платформа для купівлі та продажу бізнесу. Foundy допомагає засновникам і покупцям завершувати придбання в 3 рази швидше та економічніше, ніж традиц...
Seedrs
seedrs.com
Можливості онлайн-інвестування в найкращі нові стартапи, а також залучення початкових і ангельських інвестицій за допомогою провідного європейського краудфандингового сайту Seedrs.
Embroker
embroker.com
Embroker – це страхове посередництво, створене для того, як ви ведете бізнес. Ви отримуєте простоту технологій у поєднанні з першокласним обслуговуванням від найкращих брокерів.