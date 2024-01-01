Danske Bank Sweden

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Danske Bank A/S — датська транснаціональна корпорація банківських та фінансових послуг. Зі штаб-квартирою в Копенгагені, це найбільший банк у Данії та великий роздрібний банк у північноєвропейському регіоні з понад 5 мільйонами роздрібних клієнтів. Danske Bank займав 454 місце в рейтингу Fortune Global 500 за 2011 рік.

Вебсайт: danskebank.se

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