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Lendio

Lendio

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Вебсайт: lendio.com

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Lendio (раніше Funding Universe), що базується в штаті Юта, заснована в 2011 році Броком Блейком і Трентом Міскіном, є безкоштовним онлайн-ринком кредитів у США, орієнтованим на власників малого бізнесу.

Вебсайт: lendio.com

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