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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Wise» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Wise — лондонська фінансово-технологічна компанія, заснована естонськими бізнесменами Крісто Керманном і Тааветом Хінрікусом у січні 2011 року.

Вебсайт: wise.com

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