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Wise

Wise

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Вебсайт: wise.com

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Wise — лондонська фінансово-технологічна компанія, заснована естонськими бізнесменами Крісто Керманном і Тааветом Хінрікусом у січні 2011 року.

Вебсайт: wise.com

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