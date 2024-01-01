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Lendino — це ринок позик, де приватні та професійні інвестори можуть позичати безпосередньо кредитоспроможним компаніям на користь обох сторін. Використання ринку позик економить час, гроші та клопоти як для кредитора, так і для позичальника.

Вебсайт: lendino.dk

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