Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «StackSource» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

StackSource — це технологічна платформа кредитування комерційної нерухомості. Ми зв’язуємо інвесторів, які будують або купують комерційну нерухомість, із такими варіантами фінансування, як банки, страхові компанії та приватні кредитори, за допомогою легкого та прозорого процесу.

Вебсайт: stacksource.com

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