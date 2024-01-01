Debexpert

Debexpert

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Ми допомагаємо банкам та іншим кредиторам продавати свої боргові портфелі ефективно та за найкращою ринковою ціною через наш онлайн-ринок кредитів. Ми спеціалізуємося на продажу заборгованості колекторським агентствам, компаніям, що купують борги, покупцям нерухомості, покупцям медичних боргів, покупцям портфеля автокредитів, хедж-фондам, сімейним офісам та іншим інституційним покупцям боргів. На нашому кредитному ринку вони купують і продають усілякі боргові портфелі: нотатки на нерухомість, автоноти, портфелі до виплати зарплати, портфелі виплат, медичні борги, комерційні ноти, борг MCA, портфелі кредитних карток, портфелі судових рішень, банкрутства, портфелі студентських позик та інші .
Категорії:
Finance
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Вебсайт: debexpert.com

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Revolut

Revolut

revolut.com

Revolut Business

Revolut Business

revolut.com

ANZ Australia

ANZ Australia

anz.com.au

ANZ New Zealand

ANZ New Zealand

anz.co.nz

Holvi

Holvi

holvi.com

Fidor Bank

Fidor Bank

fidor.de

Moonfare

Moonfare

moonfare.com

Lendio

Lendio

lendio.com

Fundbox

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