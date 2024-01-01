Not-Bot — це повна платформа для автоматизації, маркетингу та створення чат-ботів WhatsApp. Це бот, який може автоматизувати майже всі дії, які ми робимо в Інтернеті, від призначення зустрічі до покупки продуктів і оплати за них. Усе це та багато іншого можна автоматизувати за допомогою NOT-BOT у WHATSAPP. Not-Bot може працювати як IVR у вашому WhatsApp, або він може діяти як справжня людина, коли інтегрований зі штучним інтелектом. Not-Bot можна інтегрувати з будь-якою базою даних, будь-яким веб-сайтом або будь-якою програмою. Якщо щось працює через Інтернет, Not-Bot можна підключити до нього та влитися в потік процесу, ніби вся система побудована навколо бота. Функції, які можна автоматизувати за допомогою Not-Bot : 1. Запишіться на прийом 2. Відстежити зустріч 3. Платежі 4. Відгук/запит/скарга 5. Розмістити замовлення 6. Відстежуйте статус замовлень 7. Скасувати замовлення 8. Вікторини 9. Опитування 10. OTP 11. Сповіщення про транзакції 12. Нагадування 13. Отримати/відправити фотопортфоліо, меню тощо. 14. Отримайте/надішліть відео про продукт 15. Отримати/відправити геолокацію клієнта 16. Отримувати/надсилати медичні висновки, табелі та інші файли. 17. Живий чат і підтримка Компанії/інститути, де це можна використовувати: Скрізь Медичні установи (лікарні, медичні табори, аптеки, лабораторії, клініки тощо) Освітні установи (школи, коледжі, університети, веб-сайти, програми тощо) Нерухомість (Продам, Оренда і т.д.) Електронна комерція Хмарна кухня Кур'єрські послуги Гіперлокальна доставка/бізнес Уряд Офіси та ін. Fintech (банки, NBFC, додатки для мікропозик тощо)

Вебсайт: notbot.in

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