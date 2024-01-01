Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «NotBot» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
Not-Bot — це повна платформа для автоматизації, маркетингу та створення чат-ботів WhatsApp.
Це бот, який може автоматизувати майже всі дії, які ми робимо в Інтернеті, від призначення зустрічі до покупки продуктів і оплати за них. Усе це та багато іншого можна автоматизувати за допомогою NOT-BOT у WHATSAPP.
Not-Bot може працювати як IVR у вашому WhatsApp, або він може діяти як справжня людина, коли інтегрований зі штучним інтелектом.
Not-Bot можна інтегрувати з будь-якою базою даних, будь-яким веб-сайтом або будь-якою програмою. Якщо щось працює через Інтернет, Not-Bot можна підключити до нього та влитися в потік процесу, ніби вся система побудована навколо бота.
Функції, які можна автоматизувати за допомогою Not-Bot :
1. Запишіться на прийом
2. Відстежити зустріч
3. Платежі
4. Відгук/запит/скарга
5. Розмістити замовлення
6. Відстежуйте статус замовлень
7. Скасувати замовлення
8. Вікторини
9. Опитування
10. OTP
11. Сповіщення про транзакції
12. Нагадування
13. Отримати/відправити фотопортфоліо, меню тощо.
14. Отримайте/надішліть відео про продукт
15. Отримати/відправити геолокацію клієнта
16. Отримувати/надсилати медичні висновки, табелі та інші файли.
17. Живий чат і підтримка
Компанії/інститути, де це можна використовувати: Скрізь
Медичні установи (лікарні, медичні табори, аптеки, лабораторії, клініки тощо)
Освітні установи (школи, коледжі, університети, веб-сайти, програми тощо)
Нерухомість (Продам, Оренда і т.д.)
Електронна комерція
Хмарна кухня
Кур'єрські послуги
Гіперлокальна доставка/бізнес
Уряд Офіси та ін.
Fintech (банки, NBFC, додатки для мікропозик тощо)
Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «NotBot». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.