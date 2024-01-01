Crowd2Fund

Crowd2Fund

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: crowd2fund.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Біржа Crowd2Fund дозволяє інвесторам купувати та продавати свої частки в бізнесі.
Категорії:
Finance
Інші постачальники бізнес-фінансування

Вебсайт: crowd2fund.com

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Альтернативи

Revolut

Revolut

revolut.com

Revolut Business

Revolut Business

revolut.com

ANZ Australia

ANZ Australia

anz.com.au

ANZ New Zealand

ANZ New Zealand

anz.co.nz

Holvi

Holvi

holvi.com

Fidor Bank

Fidor Bank

fidor.de

Moonfare

Moonfare

moonfare.com

Lendio

Lendio

lendio.com

Fundbox

Fundbox

fundbox.com

Vouch

Vouch

vouch.us

Crowdcube

Crowdcube

crowdcube.com

Clara

Clara

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Flippa

Flippa

flippa.com

Cex.io

Cex.io

cex.io

Bullish

Bullish

bullish.com

Superhero

Superhero

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