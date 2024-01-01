Альтернативи - Crowd2Fund
Revolut
revolut.com
Один додаток для всього, що стосується грошей. Від повсякденних витрат до планування майбутнього із заощадженнями та інвестиціями, Revolut допоможе вам отримати більше від ваших грошей.
Revolut Business
revolut.com
Обліковий запис без кордонів із потужними персоналізованими інструментами в одному місці, що дає вам повний контроль над фінансами вашого бізнесу.
ANZ Australia
anz.com.au
Australia and New Zealand Banking Group Limited — австралійська багатонаціональна банківська та фінансова компанія зі штаб-квартирою в Мельбурні, штат Вікторія. Це другий за величиною банк Австралії за активами та четвертий за величиною ринкової капіталізації.
ANZ New Zealand
anz.co.nz
Australia and New Zealand Banking Group Limited — австралійська багатонаціональна банківська та фінансова компанія зі штаб-квартирою в Мельбурні, штат Вікторія. Це другий за величиною банк Австралії за активами та четвертий за величиною ринкової капіталізації.
Holvi
holvi.com
Ваш обліковий запис «все в одному» для самозайнятості. Банківські операції, виставлення рахунків і бухгалтерія – плюс нова кредитна картка для бізнесу. Все в одному місці, щоб ви могли зосередитися на важливому. Це спрощене робоче життя.
Fidor Bank
fidor.de
Фідор. просто. гнучкий. цифровий. Банкінг на новому рівні. Отримайте свій бонус активності зараз.
Lendio
lendio.com
Lendio (раніше Funding Universe), що базується в штаті Юта, заснована в 2011 році Броком Блейком і Трентом Міскіном, є безкоштовним онлайн-ринком кредитів у США, орієнтованим на власників малого бізнесу.
Moonfare
moonfare.com
Moonfare — це платформа приватного інвестування, яка надає кошти найвищого рівня доступні роздрібним та інституційним інвесторам за нижчими мінімумами.
Fundbox
fundbox.com
Fundbox пропонує швидкий і легкий доступ до фінансування бізнесу на суму до 150 000 доларів США. Дізнайтеся, як наші варіанти кредитної лінії та строкової позики можуть сприяти розвитку вашого бізнесу.
Vouch
vouch.us
Вауч — це новий вид цифрового страхування, який захищає стартапи від помилок, судових розглядів і атак.
Crowdcube
crowdcube.com
Купуйте акції європейських приватних компаній, що швидко розвиваються.
Clara
clarafinds.com
Clara допомагає візуалізувати будь-який набір даних в інтерактивному режимі, щоб ви могли організовувати, розуміти та співпрацювати над складними даними.
Wikifolio
wikifolio.com
Таланти та експерти ринку капіталу можуть поділитися своїми торговими ідеями у видний для всіх спосіб. Кожен може вибрати свій фаворит незалежно від наявного капіталу та отримати прибуток від цих торгових ідей за допомогою біржового фінансового продукту.
Uplyft Capital
uplyftcapital.com
Uplyft Capital – фінансова організація малого бізнесу, заснована в 2012 році. Ми віримо в розширення можливостей успішних власників малого бізнесу шляхом швидкого та ефективного надання обігового капіталу. Наша технологічна платформа оцінює грошовий потік, зростання та характер і не зосереджується т...
Tipigo
tipigo.com
Tipigo використовує потенціал професійних аналітиків акцій, синтезуючи великі дані та людський досвід для створення індивідуальних портфелів акцій, які, як було доведено, перевершують ринок.
Swish Funding
swishfunding.com
Типи: пропозиції без зобов’язань, фінансування обладнання, розширення бізнесу, швидке фінансування, онлайн-заявка
StackSource
stacksource.com
StackSource — це технологічна платформа кредитування комерційної нерухомості. Ми зв’язуємо інвесторів, які будують або купують комерційну нерухомість, із такими варіантами фінансування, як банки, страхові компанії та приватні кредитори, за допомогою легкого та прозорого процесу.
RateSetter
ratesetter.com
Відзначений нагородами постачальник особистих позик, який тримає вас під контролем. Отримайте миттєву онлайн-персоніфіковану ставку з ціною, яка не впливає на ваш кредитний рейтинг.
ProNvest
pronvest.com
ProNvest спеціалізується на плануванні виходу на пенсію та управлінні рахунками. Ми виконуємо важку роботу за вас, керуючи вашим пенсійним рахунком і контролюючи ринок від вашого імені.
OurCrowd
ourcrowd.com
Досвідчена інвестиційна команда OurCrowds визначає та проводить ретельне дослідження тисяч компаній, щоб отримати доступ до передових можливостей у різних секторах і на різних етапах.
MySIPonline
mysiponline.com
MySIPonline — це найдосконаліша інвестиційна платформа взаємних фондів в Індії, яка об’єднує всі КУА під одним дахом із командою з понад 50 висококваліфікованих галузевих експертів і аналітиків фондів. Це автоматизована платформа, яка розуміє потреби кожного інвестора та пропонує їм зручність для по...
Moula
moula.com.au
Moula – це кращий спосіб позичити гроші для розвитку вашого бізнесу. Вони використовують комбінацію голов і сердець, щоб визначити хороший бізнес і можуть затверджувати та фінансувати позики протягом 24 годин.
Minveo
minveo.de
Платформа для управління цифровими активами. На технологічній та кількісній основі. Технологія машинного навчання.
Lendino
lendino.dk
Lendino — це ринок позик, де приватні та професійні інвестори можуть позичати безпосередньо кредитоспроможним компаніям на користь обох сторін. Використання ринку позик економить час, гроші та клопоти як для кредитора, так і для позичальника.
Gusher
gusher.co
Gusher — це простий, швидкий і легкий спосіб створити та створити стартап. Без потреби інвесторів. Без потреби в капіталі. як? Gusher допомагає підприємцям створювати та запускати стартапи, використовуючи капітал, заснований на ефективності. Усе: від технологій, медіа та здоров’я до дизайну, фінансі...
growney
growney.de
Впроваджена технологія Robo-Advice стане доступною для банків, страхових компаній та інших постачальників фінансових послуг.
FlexFunding
flexfunding.com
За допомогою Flex Funding ви можете інвестувати в позики для здорових данських компаній. Вони отримують гроші на свій розвиток і зростання, ви отримуєте привабливу віддачу.
Finhaven
finhaven.com
Застосовуючи криптографічну технологію до традиційно фрагментованих і неефективних ринків капіталу, платформа Finhaven пропонує інновації, які приносять користь як глобальним емітентам, так і інвесторам на її ринку.
Equitise
equitise.com
Equitise — це провідна платформа краудфандингу в Австралії. Його місія полягає в тому, щоб збільшити доступність капіталу для приватних компаній Австралії та Ківі, щоб допомогти їм досягти успіху.
Dividend Finance
dividendfinance.com
Ми співпрацюємо з інсталяторами сонячних батарей у житлових приміщеннях по всій країні, щоб забезпечити фінансування сонячної енергії та накопичувачів за допомогою вдосконалених технологій і команди, яка допоможе вам розвивати свій бізнес.