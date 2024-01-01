WebCatalog

Plumb5

Plumb5

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: plumb5.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Plumb5» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запустіть багатоканальні маркетингові кампанії в Інтернеті, мобільних пристроях, електронною поштою та SMS. Використовуйте push-повідомлення та обмін повідомленнями в програмі з легкістю. Plumb5 — це платформа взаємодії з клієнтами в режимі реального часу, яка допомагає маркетологам зберегти залученість користувачів і повернути їх за допомогою розумних маркетингових стратегій. Автоматизація маркетингу з підтримкою AI

Категорії:

Business
Програмне забезпечення для автоматизації маркетингу
Платформи даних клієнтів

Вебсайт: plumb5.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Plumb5». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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Salesforce

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mailchimp.com

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HighLevel

gohighlevel.com

Odoo

Odoo

odoo.com

LeadSquared

LeadSquared

leadsquared.com

Brevo

Brevo

brevo.com

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

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ManyChat

manychat.com

ConnectWise Manage

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ActiveCampaign

ActiveCampaign

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UniSender

unisender.com

WebEngage

WebEngage

webengage.com

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