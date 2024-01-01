Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Plumb5» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запустіть багатоканальні маркетингові кампанії в Інтернеті, мобільних пристроях, електронною поштою та SMS. Використовуйте push-повідомлення та обмін повідомленнями в програмі з легкістю. Plumb5 — це платформа взаємодії з клієнтами в режимі реального часу, яка допомагає маркетологам зберегти залученість користувачів і повернути їх за допомогою розумних маркетингових стратегій. Автоматизація маркетингу з підтримкою AI

Категорії :

Вебсайт: plumb5.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Plumb5». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.