Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Kanarys» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Improve inclusion and equity in your workplace with Holistic DEI Assessments, Benchmarking, and Solutions

Вебсайт: kanarys.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Kanarys». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.