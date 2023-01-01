Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «GoatSign» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

GoatSign is a free and straightforward online signature solution that makes it easy to get a signature and move on. With GoatSign, there are no complex workflows to navigate - just a simple, hassle-free signature process that saves you time and energy.

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Вебсайт: goatsign.io

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