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Sigsync

Sigsync

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Вебсайт: sigsync.com

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Sigsync e-mail signature service is best described in just three words. It is a centralized, company-wide, and web-based signature service for Office 365. By centralized, it means that it lets you create and manage all your e-mail signatures for your company at one place. Company-wide signature makes it possible for you to roll out the changes or updates to the signature within minutes. Since it is a web-based service, it is platform independent and works on all devices without any complex installations.

Категорії:

Business
E-Signature Software

Вебсайт: sigsync.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Sigsync». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

DocuSign

DocuSign

docusign.com

DocHub

DocHub

dochub.com

Zoho Sign

Zoho Sign

zoho.com

Adobe Acrobat Sign

Adobe Acrobat Sign

adobe.com

Bonsai

Bonsai

hellobonsai.com

Dropbox Sign

Dropbox Sign

hellosign.com

SignEasy

SignEasy

signeasy.com

Formstack

Formstack

formstack.com

WiseStamp

WiseStamp

wisestamp.com

Mail Butler

Mail Butler

mailbutler.io

Signaturely

Signaturely

signaturely.com

signNow

signNow

signnow.com

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