Trillian — це сучасний і безпечний обмін миттєвими повідомленнями для людей, бізнесу та охорони здоров’я Вже понад 20 років Trillian допомагає людям залишатися на зв’язку. Сучасний Trillian надає безпечні (і відповідні вимогам HIPAA) обмін повідомленнями для медичних працівників і компаній будь-якого розміру. І вірні своїм корінням, якщо ви просто шукаєте безкоштовний обмін миттєвими повідомленнями, ми також можемо допомогти з цим!

Вебсайт: trillian.im

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