Універсальний зв’язок у сфері охорони здоров’я. Незалежно від того, чи йдеться про покращення досвіду вашого пацієнта чи модернізацію вашого набору інструментів для спілкування, дізнайтеся, чому Spruce є провідною платформою для спілкування в галузі охорони здоров’я, сумісного з HIPAA.

Вебсайт: sprucehealth.com

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