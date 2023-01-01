WebCatalog
Spruce

Spruce

sprucehealth.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Spruce» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Універсальний зв’язок у сфері охорони здоров’я. Незалежно від того, чи йдеться про покращення досвіду вашого пацієнта чи модернізацію вашого набору інструментів для спілкування, дізнайтеся, чому Spruce є провідною платформою для спілкування в галузі охорони здоров’я, сумісного з HIPAA.

Вебсайт: sprucehealth.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Spruce». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

WebPT

WebPT

webpt.com

doxy.me

doxy.me

doxy.me

ChartRequest

ChartRequest

chartrequest.com

PatientPop

PatientPop

patientpop.com

Trillian

Trillian

trillian.im

Powtoon

Powtoon

powtoon.com

iFax

iFax

ifaxapp.com

HireArt

HireArt

hireart.com

Kantree

Kantree

kantree.io

SimplePractice

SimplePractice

simplepractice.com

Solutionreach

Solutionreach

solutionreach.com

Bux

Bux

bux.ph

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності