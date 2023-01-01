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Siilo

Siilo

siilo.com

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Безкоштовний безпечний додаток для обміну повідомленнями для медичних працівників. Звичний інтерфейс Siilo та спеціальний дизайн для охорони здоров’я роблять його улюбленим додатком для понад 425 000 професіоналів. Почніть безпечно координувати лікування пацієнтів і обговорювати складні випадки на Siilo вже сьогодні.

Вебсайт: siilo.com

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