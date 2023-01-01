FINNOMENA — це зростаючий фінтех-стартап, створений провідними інвестиційними гуру Таїланду. Ми прагнемо розкрити інвестиційний потенціал тайців, надаючи інструменти та знання, необхідні для інвестування та особистого фінансового планування.

Вебсайт: finnomena.com

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